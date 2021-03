Greven -

Musik verbindet, sagt man. In den vergangenen Monaten litten aber nicht zuletzt junge Musiker darunter, dass sie nicht in Gemeinschaft musizieren konnten. Darius Schmelzer (14), Schüler am Augustinianum, spielt hauptsächlich Geige und Klavier und hat gerade beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ einen ersten Preis ergattert. Zum ersten Mal fand der Wettbewerb rein digital statt.