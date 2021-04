Ein kleines blondes Köpfchen ist zu sehen, friedlich schlafend lugt es aus der Tragehilfe heraus, während die Mama noch ein Regal in ihrem Ladenlokal einräumt. Die Mama, das ist Stefanie Fröhlich, die bereits seit 2017 als Trageberaterin selbstständig ist und jetzt in der Martinistraße 22 ihr Geschäft „Rundum Fröhlich“ eröffnet hat. Und das kleine blonde friedlich schlafende Köpfchen gehört ihrem Sohn Alexander. „Das ist ja das Tolle am Tragen, ich kann mich um mein Kind kümmern und bemerke sofort die Signale und Stimmungen, gleichzeitig habe ich aber die Hände frei und kann arbeiten“, erklärt Stefanie Fröhlich. Alexander ist mit seinen fast neun Monaten bereits ihr drittes Kind, das sie in einer Trage vor sich trägt.