Osterspaziergänger sollten die Warnung keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. „Achtung! Gesundheitsgefahr! Rußrindenkrankheit an Ahornbäumen! Bestand nicht betreten!“ So steht es auf dem großen Zettel, den der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) an einem Waldstück am Fuß des 175 Meter hohen Kleebergs in Brochterbeck angebracht hat. Linst man am Warnhinweis vorbei, sieht man gut 20 gefällte und umgestürzte Ahorne in dem Areal nördlich der Wiesen oberhalb der Helios-Klinik.