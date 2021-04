Eine Reihe Garagen im Grevener Gewerbegebiet – an sich nichts Spektakuläres. Wenn da nicht die besondere Gestaltung der an sich langweiligen Garagentore wäre: blaue unterschiedlich hochgezogene Rolltore suggerieren einen Blick in das Innere der Garagen. Und der bringt die Augen eines jeden Auto-Liebhabers zum Glänzen: PS-starke und ausdrucksstarke Boliden der Extraklasse. Diese PS-starke Kunst ist eines von vielen Werken von Max Ziegner.