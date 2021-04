„Derzeit ist es schwierig, einen hundertprozentigen Einblick zu bekommen“, sagt Insa Evelt (20). In Corona-Zeiten gibt es eben keine großen Projekte mit Jugendlichen. Die Rheinenserin absolviert gerade ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei der Jugendarbeit in Greven. Zuvor machte sie ihr Abitur an der Euregio-Gesamtschule in Rheine und war bei der Caritas in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen tätig. Auch Rasheed Aileru (18) hat sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Karderie nach seinem Abschluss an der Nelson-Mandela-Gesamtschule Greven und dem Besuch der Kaufmännischen Schule Rheine entschieden.