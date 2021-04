Rund 2900 Mitglieder zählt die Facebook-Gruppe „Wir sind Reckenfeld“ mittlerweile. Hier wie anderswo ist derzeit Corona das dominierende Thema. Nach einem Jahr Pandemie merkt man: viele Menschen sind leichter reizbar und reagieren aggressiver. Die Administratoren der Gruppe versuchen, die Diskussionen so zu moderieren, dass nichts aus dem Ruder läuft. Das kostet Zeit und mitunter Nerven. Warum man sich das trotzdem antut, verrät Erwin Reichhardt im Gespräche mit Redakteur Oliver Hengst. Das Administratoren-Team besteht aus vier Personen, weil es allein gar nicht zu schaffen wäre. Das Team spricht sich ab, wer sich im Zweifelsfall kümmert. Mal ist es Reichhardt, mal jemand anderes. Wie haben Sie die bisherigen Debatten in der Gruppe zum Thema Corona erlebt? Reichhardt: Man kann sagen, dass wir im Großen und Ganzen ganz gut da durch gekommen sind. Vor etwa 14 Tagen war es mal etwas heftiger, da hat dann jemand von uns eingegriffen – auch offen eingegriffen, weil es einfach aus dem Ruder lief. Wir machen das vor allem bei Beiträgen, die eigentlich der reinen Information dienten, aber dann vielfach kommentiert werden, etwa zur Maskenpflicht im Auto. Darüber kann man ja durchaus diskutieren. Reichhardt: Ja, genau. Das lassen wir in der Regel auch alles laufen. Solange es nicht ausufert, beleidigend wird oder ähnliches. Es kommt halt immer darauf an, wie diskutiert wird.