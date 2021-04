Greven/Reckenfeld -

Von Oliver Hengst

Die Stadt erhöht das Budget für Reinigungsarbeiten in städtischen Gebäuden deutlich, in der Erwartung, dafür auch mehr Qualität zu erhalten. Denn die Reinigungsqualität in den städtischen Gebäuden – vor allem den Schulen – hat für viel Ärger gesorgt. Nun soll die Leistung neu vergeben werden. Bislang stand knapp eine Millionen Euro zur Verfügung, künftig 1,345 Millionen Euro (plus 38 Prozent).