Die Lage ist schlecht. „Brennend“, sagt Barbara Jansen sogar und denkt dabei an die Schüler, die sie in ihrem Nachhilfeinstitut an der Marktstraße betreut. Corona, Distanzlernen, sozialer Abstand, Kontaktverbot, all das ist Gift für gutes Lernen. Nur über eines wundert sich die Frau von der Schülerhilfe Greven in dieser Situation ganz besonders: „Für unsere Betriebe ist die Lage auch schlecht – die Nachfrage bewegt sich gegen Null.“ Die Corona-Lage, da ist sich Barbara Jansen sicher, hat Auswirkungen aufs Lernen gehabt. „Die Eltern erzählen uns, wie schwierig die Lage ist“, sagt sie. Die Leistungen vieler Kinder ließen nach. Und auch der online erteilte Unterricht sei oft nicht ausreichend.