Allein, das mal wieder sagen zu können: Lass uns essen gehen. Unbezahlbar. Wobei hier nicht gegangen, sondern gefahren wird. Die Grevener Familie macht sich auf den Weg nach Reckenfeld, man ist beim Landhaus Rickermann angekündigt zum Wohnmobil-Dinner. So wird endlich auch mal das Freizeitfahrzeug bewegt. Der Ducato-Kasten, eigentlich gekauft für Wochenendausflüge und den unkomplizierten Urlaub, steht in der Pandemie mehr rum, als dass er bewegt würde. Heute darf er mal an die frische Luft. Eine kleine Alltagsflucht. Der Redakteur hat trotzdem Stift und Zettel dabei, die Gattin packte Kerzen für den Esstisch ein, etwas Heimeligkeit darf und soll schon sein. Die Tennie-Jungs haben vorher online die Speisenkarte studiert. Alle vier haben die Neugier im Gepäck. Wie läuft das wohl mit dem Wohnmobil-Dinner? Ganz entspannt, soviel kann man vorwegnehmen.