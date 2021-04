Okay, es ist eine wirklich kuriose Geschichte. In der Geschichte spielen Vögel eine Rolle, es geht um Golfbälle und um einen Dachschaden. Und ob denn wirklich alles so war – wer weiß das schon. Erzählt wurde die Geschichte bei Facebook. Da schildert eine Frau, deren Namen wir hier nicht nennen wollen, von Merkwürdigkeiten in der Wöste. „Am späten Abend knallt es auf einigen Dächern in der Wöste. Am Morgen liegen zum wiederholten Male Golfbälle im Garten und es sind schon Dachziegel beschädigt worden“, schreibt die Lady und fragt sich, ob jetzt „Urban Golf“ die neue Trendsportart in Greven ist. Und wie immer bei solchen Geschichten auf Facebook gibt es auch Leute, die eine Lösung des Rätsels parat haben.