Auf das Experiment kann man gespannt sein. Die Band Caprice mit Musikern aus Greven und Umgebung gibt am Samstag, 8. Mai, ein Online-Live-Konzert. Beginn 20.15 Uhr direkt auf der Internet-Seite www.caprice-music.de/musik .

Wobei das Motto ist: Getrennt spielen, gemeinsam auftreten. Ein Projekt, das technisch einigermaßen herausfordernd ist.

Schon seit Monaten probt die Band rund um Oliver Asche und Markus Sünderkamp aus Greven online. Dabei sitzt jeder Musiker in seinem heimischen Tonstudio. Über die Software Jamulus werden die einzelnen Tonspuren zusammengemixt, so dass beim Übertragen so gut wie keine Latenzen – also Verzögerungen auftreten.

Diese Prinzip soll bei dem Caprice-Konzert noch mal auf die Spitze getrieben werden. Alle Musiker treten in ihren eigenen vier Wänden auf, die Musik wird über Jamulus zusammengetragen. Und gleichzeitig werden über Zoom die Bilder der Band zusammengemixt. Alles zusammen wird zusammengemischt – und als Youtube-Live-Video ins Internet gestellt.

Sicherlich hilfreich, dass mehrere Mitglieder der Band hauptberuflich in der IT unterwegs sind. Das ausgewählte Programm umfasst Stücke von Sting und Toto, Robben Ford, Jimi Hendrix und U2, sodass für jeden Anhänger rockiger Gitarrenmusik etwas dabei ist.