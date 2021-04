„Wenn, dann vernünftig.“ So umriss Marita Lödde-Wilken, Leiterin der Mariengrundschule, den Anspruch der Schulgemeinde für die kommende Fünfzügigkeit. Es sei mit dem bloßen Bereitstellen eines Klassenraumes nicht getan. „Schule braucht Infrastruktur“, betonte sie mehrfach. Die Schule bestehe demnächst immerhin aus fast 500 Kindern. Was mit Infrastruktur gemeint ist: unter anderem Kapazitäten in Sporthallen.