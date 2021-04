Dass Schüler zum Teil massive Probleme mit dem Lernen in der Coronazeit haben, steht für viele Mitglieder des Schulausschusses fest. Die Frage scheint nur zu sein, wie groß das Problem ist, das auch auf die Schulen (und die Stadt) zukommt. Denn unter anderem wird eine deutlich erhöhte Anzahl an Sitzenbleibern erwartet. Aktuell, aber auch noch in Jahren.