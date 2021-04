Die Planungen für die neue Feuerwehr und den Kindergarten in Gimbtes Dorfmitte können weitergehen. Der Rat lehnte am Mittwochabend in der Aula des Nelson-Mandela-Gesamtschule den Antrag von „unser Greven“ ab, die Planungen aufzuschieben, um im Gespräch mit Gimbtes Vereinen einen „Neuanfang“ zu machen, wie Fraktionssprecher Ulrich Stratmann gefordert hatte. Der Widerspruch blieb nicht aus.