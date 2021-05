Aktionen und Rabatte via YouTube

Greven -

Verkaufsschau zur besten Kaffeezeit: Via YouTube sendete am Sonntagnachmittag das Freigeist-Team um Andreas Holzhausen aus dem zum Studio umfunktionierten Business-Center die Premiere von „Greven live“. Unternehmen durften sich und ihre Produkte präsentieren und so dem Corona-Blues die digitale Stirn bieten. In kurzen Einspielern stellte „Korrespondent“ Christian Muellmann die Läden und das Sortiment vor.