Seit Monaten fahren Zusatzbusse, um die Ströme der Schüler zu ihren Schulen und wieder zurück zu entzerren. Und um in Zeiten, in denen Abstandhalten oberste Bürgerpflicht ist, zu vermeiden, dass die Schüler eng an eng wie in einer Sardinenbüchse durch die Gegend fahren. Die Stadt Greven nutzt Landesmittel, um fünf dieser Zusatzbusse zu finanzieren, allesamt auf den besonders stark frequentieren Strecken. Dazu gehört natürlich vornehmlich die Linie 250, die zwischen Greven und Reckenfeld verkehrt. Aber auch auf den Linien 251, 252 und 256 fahren zu verschiedenen Zeiten am Tag Zusatzbusse.