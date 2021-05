Die Nachbarin mit ihrem verrückten Dackel beim Gassi gehen ist ein gewohnter Anblick. Aber – so rein subjektiv – hat man das Gefühl, dass da in den vergangenen Wochen und Monaten ein paar neue Vierbeiner mit neuen Herrchen und Frauchen dazu gekommen sind. Subjektiv mag das stimmen, aber wie soll man das objektiv verifizieren? Eigentlich müsste der Herr oder die Dame bescheid wissen, die für die Erhebung der Hundesteuer in der Stadtverwaltung zuständig ist. Und tatsächlich: Von Dezember 2019 bis April 2021 erhöhte sich die Zahl der beim Ordnungsamt gemeldeten Hunde von 3035 auf 3117 (plus 82 Hunde). Die „illegalen“ – also nicht angemeldeten – Hunde sind damit natürlich nicht erfasst. Katzen und anderes Getier sowieso nicht. Der Grund für diesen Boom liegt auf der Hand: In der Corona-Pandemie sind viele Menschen deutlich mehr zu Hause – und wollen ihren Haushalt um ein vierbeiniges Mitglied erweitern, wollen quasi Begleitung in der Corona-Einsamkeit. Das bekommt auch das Tierheim Tecklenburger Land in Lengerich zu spüren, in dem auch die Grevener „Fundtiere“ abgegeben und betreut werden, die Grevener Fundhunde werden allerdings in der Hundepension in Westerode untergebracht.