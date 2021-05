Rettet den Bürgermeister, so die Aufforderung. Ja, aber ist der denn noch zu retten? Hoffen wir das Beste. Wie das gehen könnte, dazu später mehr. Klar ist: Diese Aktion ist eine von mehreren, die sich die Mitarbeiter von Greven Marketing unter dem Oberbegriff „Belebung der Innenstadt“ ausgedacht haben. Eben jene Mitarbeiter von Greven Marketing haben es zur Zeit ja nicht wirklich leicht. Touristik findet seit Wochen und Monaten nicht statt, Veranstaltungen können zwar geplant werden, nur wandern diese Planungen dank Corona meistens auch wieder direkt in der Tonne. „Wir hatten jetzt Zeit Projekte anzugehen, die wir schon eine ganze Zeit vor uns her geschoben haben“, erklärt Andrea Grahn-Schürmann von Greven Marketing. Das übergeordnete Ziel dieser Projekte sei es, die Menschen wieder in die Innenstadt zu holen und diese erlebbarer zu machen. „Aber das soll nicht nur in der jetzigen Corona-Zeit das Ziel sein“, verdeutlicht Grahn-Schürmann. Wie sagt man so schön: Die Projekte sollen durchaus nachhaltig sein.