Der Vatikan hat eine klare Meinung. Homosexuelle Partnerschaften dürfen in der katholischen Kirche nicht gesegnet werden. Und das hat zu einem Aufschrei an der Basis in Deutschland geführt. Viele Priester planen eine Segensfeier für Paare – egal ob schwul, lesbisch oder hetero. „Wenn wir Anfragen bekommen, werden wir dies sicherlich auch tun“, sagte Klaus Lunemann, Pfarrer der Grevener Martinus-Gemeinde. Für ihn selbst habe sich die Frage erst gar nicht gestellt. „Unsere Aufgabe ist es, die Liebe zwischen Menschen zu segnen, da ist es egal, ob schwul, lesbisch oder hetero“, sagte Lunemann. Das ergebe sich aus der Schöpfung heraus.