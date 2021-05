Wie werden die Häuser im künftigen Baugebiet Ortsmitte (ehemaliges SCR-Gelände) mit Energie versorgt? Das ist trotz langer und intensiver Debatte Im Bezirksausschuss Reckenfeld noch unklar. FDP und SPD meldeten Beratungsbedarf an, was – wie in solchen Fällen üblich – dazu führte, dass es zunächst keine Abstimmung gab. Deutlich wurde in der Debatte, dass etliche Ausschussmitglieder das von Stadtverwaltung und Stadtwerken erarbeitete Energiekonzept (noch) nicht überzeugend finden. Dieses Konzept sieht vor, dass auf eine zentrale Wärmeerzeugung verzichtet wird. Heizzentralen, die auf Gas- oder Pellettechnik setzen, sind laut Verwaltungsvorschlag vom Tisch, ebenso eine zentrale Erdwärmelösung. Stattdessen will man den Bauherren vorschreiben, die Häuser gemäß dem KfW55-Standard zu bauen und eine Photovoltaikanlage mit mindestens 1 KwP zu installieren. Der planerische Vorteil des Gebietes sei, so Angela Markowka vom städtischen Fachdienst Stadtentwicklung und Umwelt, dass es sich um städtische Grundstücke handele und man entsprechende Vorgaben in die Kaufverträge aufnehmen könne.