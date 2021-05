Gottesdienste, gemeinsames Spielen – „das geht“, sagt Kerstin Kieseler-Apitz, Leiterin des Gertrudenstiftes. Langsam und noch vorsichtig, aber doch wahrnehmbar bahnt sich die Normalität wieder den Weg in den Alltag von Senioreneinrichtungen. „Auf den Wohnbereichen finden Veranstaltungen statt“, sagt die Einrichtungsleiterin. Was die Fürsorge und Zuwendung angeht, stünden die Bewohner von Senioreneinrichtungen eigentlich sogar besser da als viele, die allein leben. „Sie haben Kontakte und Austausch“, sagt Kiesler-Apitz über die Gertrudenstiftler. Was man von älteren Menschen, die nicht in einer Senioreneinrichtung leben, nicht immer sagen könne.