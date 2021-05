Die Lage in Indien ist ernst. Sehr ernst. Bilder aus dem Land mit circa 1,3 Milliarden Einwohnern erreichen regelmäßig auch Deutschland über verschiedenste Nachrichtenkanäle. Zahlreiche Menschen stecken sich mit dem Corona-Virus an, viele Menschen sterben – und haben kaum bis gar keine Hoffnung auf medizinische Hilfe. Es mangelt an vielem: Personal, Aufklärung und vor allem Sauerstoff.