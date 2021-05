Es ging ihnen wie allen anderen, die umbauen oder renovieren. Nicht immer läuft bei solchen Aktionen alles glatt, manchmal erlebt man auch böse Überraschungen. Aber am Ende hatten sie allen Grund, stolz zu sein. Rund ein Jahr hat sie gedauert, die Renovierung des Jugendzentrums am Moorweg, getragen von der Kinder- und Jugendarbeit Reckenfeld (KuJa). „Corona hat uns zwischenzeitlich gestoppt“, sagt Sozialarbeiter Paul Middendorf. „Das war auch eine Motivationsbremse für die Jugendlichen.“ Nach der Zwangspause konnte das Team zunächst nur in kleinem Rahmen weiterarbeiten. Dafür umso engagierter. „Wir haben immer darauf geachtet, dass wir die Jugendlichen so viel wie möglich einbinden“, sagt Aleeza Hämmisch aus dem Team Jugendarbeit.