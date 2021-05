Integriertes Handlungskonzept – ein sperriger Begriff für eine komplexe Angelegenheit. Letztlich geht es um eine Sammlung aufeinander abgestimmter Ideen und Maßnahmen, um einen Ortskern nach vorne zu bringen, um Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen. Ein solches Integriertes Handlungskonzept (IHK) gibt es für die Grevener Stadtmitte – und auch für den Reckenfelder Ortskern. Doch bei der Umsetzung in Reckenfeld hapert es. Das bemängeln zumindest einige Lokalpolitiker des Ortsteils. Seit 2010 rede man drüber, seit acht Jahren habe man eine (eigentlich) klare Beschlusslage, erläuterte beispielsweise Wolfgang Klaus (SPD) in der jüngsten Sitzung des Reckenfelder Bezirksausschusses. Es sei nun an der Zeit, wesentliche Bestandteile des Konzeptes auch umzusetzen.