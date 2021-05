Das Organisieren von Unterricht und Lernen in Pandemie-Zeiten – darin sind Schulen, Eltern und Schüler inzwischen geübt. Doch Schule geht über bloßes Lernen hinaus. „Schule ist nicht nur ein Ort der reinen Wissensvermittlung“, sagt Edda Diepenbrock, Vorsitzende des Förderkreises der Grundschule St. Josef. Gerade in der Grundschule gehe es um „Förderung und Bildung in allen Bereichen“. Letztlich wolle man, dass die Kinder „groß und stark werden“. „Schule ist auch viel soziales Miteinander“, bestätigt die Schulpflegschaftsvorsitzende Dr. Nicole Pawlik. Es gehe darum, gemeinsam Neues zu entdecken und so ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Doch wie soll das in Pandemiezeiten gelingen? In Zeiten also, da die Schule darauf achten muss, dass Lerngruppen nicht gemischt werden, dass Abstände eingehalten und Masken getragen werden? Und in denen ein mehr der weniger großer Teil des Unterrichtes gar nicht in der Klassen, sondern einzeln vorm heimischen Monitor stattfindet?