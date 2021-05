In den Blöcken A und B werden zusätzliche Parkplätze im öffentlichen Straßenraum eingerichtet. Die Stadtverwaltung hat in den dortigen Straßen nach Potenzialen gesucht – und ist fündig geworden. Die Fraktion „Reckenfeld direkt“ hatte die Sache mit einem entsprechenden Antrag ins Rollen gebracht. Hintergrund ist, dass in den Blöcken wegen der bewusst nicht überbauten Gräben bislang nur eingeschränkte Möglichkeiten bestehen, Autos auf den eher schmalen Straßen abzustellen. Im Block A können ohne größeren Aufwand 20 zusätzliche Stellplätze eingerichtet werden (Bestand: 94), im Block B sind es 23 (Bestand: 41).