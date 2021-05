Aus einem Antrag der CDU Reckenfeld wird bald Wirklichkeit: Der Radweg entlang des Jägerwegs, der derzeit in Höhe des Friedhofes im Nichts endet, wird verlängert und so ans bestehende Radwegenetz angeschlossen. Die Mitglieder des Reckenfelder Bezirksausschusses segneten das Vorhaben in der jüngsten Sitzung einstimmig ab. Demnach ist vorgesehen, einen 2,50 Meter breiten Radweg auf der Südseite des Jägerweges zwischen Wohngebiet Heinrich-Wildemann-Straße und Wirtschaftsweg Herberner Mersch zu bauen. Der neue Radweg wird etwa 700 Meter lang werden und den Lückenschluss zur neu geschaffenen und ausgeschilderten Radwegeverbindung zwischen Greven und Reckenfeld schaffen.