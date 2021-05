Die Bewohner von Haus Tobias bekamen Mitte Februar eine karnevalistische Überraschung: Der Verein „Karneval mit Herz“ schaute in der Einrichtung für Menschen mit Behinderung vorbei – mit zahlreichen bunten Überraschungen und einem Text, der Karneval erklärt. In meist kurzen Sätzen, wenig passiven Verbformen und unter Vermeidung von zum Beispiel Abkürzungen und der Verwendung des Genitivs. Eben in „leichter Sprache“ – für ein barrierefreies Verständnis. Und damit genau im Sinne des „Vereins für leichte Sprache“ der Lebenshilfe, die ihren Sitz für Greven am Ballenlager hat. Mit dabei ist die 57-Jährige Sylvia Nickel: „Mit der leichten Sprache verstehe ich viele Dinge viel einfacher. Das hilft mir im Alltag sehr.“ Nickel ist sowohl im Beirat der Lebenshilfe als auch als Tandem-Beraterin seit vielen Jahren aktiv.