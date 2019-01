Fast 100 Mitglieder begrüßte Vorsitzende Frank Hölscher am Wochenende zur Winterversammlung des Schützenvereins Leer-Dorf im Vereinslokal Vissing/Wegmann. Auf den umfangreichen Terminkalender wies Frank Lölver hin. Ihm zufolge findet das Karnevalsfest wird am 2. März (Samstag) statt. Am 9. März (Samstag) sind alle Mitglieder zum Erbsensuppe-Essen eingeladen. Auch danach haben die Schützen noch einiges vor.

Fast 100 Mitglieder begrüßte Vorsitzende Frank Hölscher am Wochenende zur Winterversammlung des Schützenvereins Leer-Dorf im Vereinslokal Vissing/Wegmann. Darunter befanden sich zu seiner Freude auch der amtierende Regent Heinz Wegmann und Rübenkönig Tobias Kockmann.

Jörg Selker, der beim Bingo-Spiel gewann, bekam dafür einen Präsentkorb.

Auf den umfangreichen Terminkalender wies Frank Lölver hin. Ihm zufolge findet das Karnevalsfest wird am 2. März (Samstag) statt. Am 9. März (Samstag) sind alle Mitglieder zum Erbsensuppe-Essen eingeladen. Die Mettwürste dazu haben die Schützen bereits am Rosenmontag zuvor bei den Vereinsmitgliedern eingesammelt. Am 30. März (Samstag) treffen sich die Junggesellen. Am Ostersonntag (21. April) wird der Verein sein Osterfeuer abbrennen. Die Jahreshauptversammlung findet am 22. April (Ostermontag) statt. Am 30. Mai (Christi Himmelfahrt) findet das Entenrennen auf dem Leerbach statt.

Das Schützenfest wird vom 29. Juni bis 2. Juli gefeiert. „Ich hoffe, dass wir dann wieder die Schallgrenze von 100 Mitgliedern beim Antreten zum Schießen brechen können“, so der Vorsitzende. Beim Frühschoppen am Montag, der durch die Leerer Kneipen führt, habe man im vergangenen Jahr 125 Mitglieder gezählt. Am 14. Juli findet das Abrechnen des Schützenfestes statt.

Alle vier Schützenvereine planen für den 2. November (Samstag) erneut den traditionellen Kneipenbummel „4x4“.

Ein Doppelkopfturnier am 24. November (Samstag) beschließt den Terminkalender der Dörfer Schützen für das Jahr 2019.