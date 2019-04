Viele Burgmannstädter werden sich noch an das Stummfilmkonzert vor rund zwei Jahren erinnern. Damals wurde das Drama um den Glöckner von Notre Dame in einem Stummfilm dargeboten und an der Orgel in St. Gertrudis dramaturgisch begleitet und interpretiert. Die große Resonanz und der Erfolg seinerzeit haben den Konzertförderkreis St. Gertrudis Horstmar veranlasst, am 3. Mai (Freitag) um 19 Uhr eine weitere Auflage in der Pfarrkirche zu starten. Dort soll das wohl berühmteste Drama der deutschen Dichtung, „Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe zur Aufführung kommen.

Der Regisseur Friedrich Wilhem Murnau hat im Jahr 1926 einen eindrucksvollen Stummfilm unter dem Titel „Faust“ – eine deutsche Volkssage“ geschaffen. „Schon damals konnte man mit recht effektvollen Bildern und Filmtechniken großes Kino erzeugen“, heißt es im Einladungsschreiben der Veranstalter. Goethes Faust diene als Grundlage, auf der Regisseur Murnau und der geniale Schauspieler Emil Jannings große Tragik und abgründigen Humor in einen spannenden Streifen packten. Im Vordergrund stehen eine Liebesgeschichte und der Kampf zwischen dem Erzengel Gabriel mit dem Teufel, den die himmlische Liebe am Ende besiegt.

An der Orgel begleitet ein Kenner des Genres den Stummfilm mit Orgelimprovisationen. Thorsten Maus, Kantor der Probsteikirche Recklinghausen und Regionalkantor im Bistum Münster, präsentiert seit über zehn Jahren Stummfilme an der Kirchenorgel. Konzerte als Solist führten ihn bisher in verschiedene Länder Europas.

Karten können im Textilgeschäft Wüller und in den Pfarrbüros in Horstmar und Leer zum Preis von zehn Euro erworben werden. An der Abendkasse beträgt der Eintritt zwölf Euro.