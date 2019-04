„Wir sind bei den Besten“

„Qualifiziert hat sich das Unternehmen durch den herausragenden Geschmack und die einwandfreie Herstellung der Produkte aus eigener Herstellung“, heißt es in dem Text weiter. Insgesamt können die Puschmanns fünf Auszeichnungen in Gold und eine in Silber vorweisen.

An der deutschlandweit ausgeschriebenen Prüfung nahmen insgesamt 186 Betriebe von Nord- und Ostseeküste bis zum Bodensee und vom äußersten Westen bis nach Berlin und Usedom teil. Die Juroren des Fleischerverbands prüften 1254 Produkte aus der handwerklicher Herstellung der Bewerber anhand umfangreicher Kriterien, vor allem aber anhand des Geschmacks.

Die Jury setzte sich aus Vertretern der Verbraucherschaft, der Lebensmittelüberwachung und des Fleischerhandwerks zusammen.

Die Auszeichnungen wurden durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission und zugleich Landesinnungsmeister des nordrhein-westfälischen Fleischerhandwerks, Adalbert Wolf, den Ehrenpräsidenten des Deutschen Fleischer-Verbandes, Manfred Rycken, und die Geschäftsführerin des Fleischerverbands Nordrhein-Westfalen, Dr. Sabine Görgen, in einer feierlichen Veranstaltung in den historischen Räumen des Industriemuseums Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen öffentlich an die erfolgreichen und glücklichen Preisträger überreicht.