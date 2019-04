Horstmar -

Noch gibt es Karten für das Stummfilmkonzert mit Thorsten Maus, zu dem der Konzertförderkreis St. Gertrudis am kommenden Freitag (3. Mai) um 19 Uhr in die Horstmarer Pfarrkirche einlädt. Diese sind zu zehn Euro im Textilgeschäft Wüller und in den beiden Pfarrbüros erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten zwölf Euro. Kantor Thorsten Maus bringt „Faust“ zu Gehör.