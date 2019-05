Haus Loreto stellt sich vor

Einladung zum Infoabend am Donnerstag

Horstmar-Leer -

Zum Infoabend laden die Einrichtungsleiterin Elke Thoms und Pflegedienstleiterin Annika Mai der Einrichtung „Haus Loreto“ in Leer am kommenden Donnerstag (9. Mai) um 19.30 Uhr in die hauseigene Cafeteria ein. Dabei geht es um das Leben vor Ort, die vielfältigen Arbeitsfelder, den Ordensalltag, die Leitlinien und die Aufgabengebiete der Pflegehilfskräfte, die dringend gebraucht werden. Fragen beantwortet vorab Annika Mai unter Telefon 0 25 51/9 34 82 01.