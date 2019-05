Schießgruppe ehrt ihre Vereinsmeister

Die Schießgruppe der Bruderschaf St. Katharina blickte jetzt gemeinsam auf die vergangene Saison zurück. Das erfolgreiche sportliche Abschneiden war Grund genug zum Feiern. Organisiert wurde die Zusammenkunft von Tiziano Rossodevita und Josef Kestermann. Diese begann mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Vereinshaus der Bruderschaft. Anschließend fuhren die Besucher zur Besichtigung der Brennerei Sasse nach Schöppingen. Dort gab es auch eine kleine Verkostung.

Nach einem gemeinsamen Abendessen verbrachte man noch einige Stunden mit sportlicher Unterhaltung in gemütlicher Runde und ließ die Wettkampfsaison noch einmal Revue passieren. Außerdem wurden bei dieser Gelegenheit die Vereinsmeister des Jahres 2019 geehrt. Das sind Martin Kestermann, der in den Disziplinen Luftpistole zehn Meter, Kleinkaliberpistole 25 Meter und Kleinkalibergewehr Auflage 50 Meter siegte, Irina Niehoff, die in Luftgewehr Auflage zehn Meter, Helmut Ruhoff, der in Luftgewehr Freihand zehn Meter, und Georg Berkenbrock, der in Kleinkaliber Freihand 50 Meter, überzeugten.