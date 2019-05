Zur „Kinderkirche“ hatte jetzt der Kindergarten von Ss. Cosmas und Damian in Verbindung mit dem Familienzentrum Triangel eingeladen. Nach einem Begrüßungslied wurde gemeinsam mit einer interessierten Gruppe von Kindergartenkindern, Eltern- und Großeltern der Kreuzweg angeschaut und erarbeitet. Im Anschluss zündete die Runde noch eine Kerze für Jesus an und betete gemeinschaftlich das Vaterunser.

Der Nachwuchs und die Erzieherinnen würden sich auch künftig über viele Teilnehmer an der „Kinderkirche“ freuen, zu der an jedem ersten Freitag im Monat von 9 bis 9.30 Uhr eingeladen wird. Dabei soll gemeinsam gebetet und gesungen und die Kirche auf kindliche Art und Weise entdeckt werden. Nächster Termin ist am 7. Juni.