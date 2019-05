„Das, was Doris Zintl dem Kollegen Josef Rodine über ihre Arbeit als Schiedsfrau erzählt hat, kann nicht abschreckend gewesen sein. Denn sonst wäre der 64-Jährige vermutlich nicht bereit gewesen, die Nachfolge der 57-Jährigen als Schiedsmann für die Stadt Horstmar anzutreten. Beide brennen für den Jugendtreff „JuLe“ in Leer, den sie vor 22 Jahren mitbegründet haben.

„Da muss wohl ein Nest sein“, scherzt Bürgermeister Robert Wenking während einer Feierstunde im Historischen Rathaus, in der Doris Zintl als Schiedsfrau verabschiedet und Josef Rodine als ihr Nachfolger durch Richterin Stefanie Schomburg-Zobel vereidigt wird. Sie nutzt ebenso wie der Bürgermeister die Gelegenheit, den beiden Ehrenamtlern für ihren Einsatz zu danken. Damit trügen sie entscheidend dazu bei, die Justiz nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell zu entlasten. Unter dem Motto „Schlichten statt Richten“ hätten beide eine wichtige Aufgabe übernommen, die sich meistens „nachhaltiger und effektvoller“ als das Justiz lösten, gab die Richterin zu bedenken.

„Ich habe fast immer eine Einigung erzielt“, freut sich Doris Zintl, die 2013 für den schwer erkrankten und inzwischen verstorbenen Heinrich Schwering eingesprungen und 2014 eingeführt worden ist. Während ihrer Amtszeit hat sie 20 sogenannte „Tür-und-Angel-Fälle“ bearbeitet. Dabei habe sie die beiden streitenden Seiten stets in das Trauzimmer des Alten Rathauses eingeladen. „Die offizielle Atmosphäre des Raumes hat sich möglicherweise positiv auf den Verlauf ausgewirkt“, vermutet die pädagogische Mitarbeiterin der „JuLe“, die als „Vor-Ort-Managerin“ des Jugendtreffs geschätzt wird.

Als solche und als dreifache Mutter verfügt die gelernte Augenoptikerin über Menschenkenntnis, Fingerspitzengefühl und einen entsprechenden Gerechtigkeitssinn, der auch bei ihrer ehrenamtlichen Schöffentätigkeit beim Amtsgericht Rheine gefragt ist.

Ähnlich ist es bei ihrem Nachfolger Josef Rodine, der schon jahrelang ehrenamtlich beim Arbeitsgericht Rheine als Schöffe tätig und erst kürzlich in Rente gegangen ist. Als Vorsitzender des Trägervereins der „JuLe“, die der ehemalige Mitarbeiter der Steinfurter Kreispolizei von Beginn an vorderster Front begleitet hat, setzt sich der zweifache Vater stets für das Allgemeinwohl ein. „Man muss die Freiräume nutzen“, meint der frisch gebackene Schiedsmann, der sich auf seine neuen Aufgaben freut.

„Sie haben den kurzen Draht zueinander“, zeigt sich die Richterin überzeugt, dass die Übergabe zwischen den beiden Leerer Kollegen funktionieren wird.

Falls Hilfe von außen gebraucht wird, ist die Stadt Horstmar auch stets eine gute Adresse. „Die Zusammenarbeit hat immer gut geklappt“, bestätigt Doris Zintl, die zeitweise sogar als Schiedsfrau in der Nachbargemeinde Laer eingesprungen ist, weil es dort eine Vakanz gab. So ist es nicht immer leicht, eine Person für dieses Ehrenamt zu finden. Froh darüber, dass es in der Burgmannsstadt bisher immer geklappt hat, zeigt sich der Bürgermeister. Mit Norbert Hüsing, der ebenfalls in Leer wohnt und sich ehrenamtlich stark engagiert, gibt es auch einen stellvertretenden Schiedsmann. Dass spricht für die These von Robert Wenking, dass sich dort ein Nest befindet . . .