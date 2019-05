Sonderaktionen zum 25. Geburtstag

Dem Mann der ersten Stunde des Vereins zur Förderung des Sports im Turn- und Sportverein Germania Horstmar gedachten die Mitglieder während ihrer Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zum Münstertor“. Von der Gründung im Jahr 1995 bis 2013 hatte Bernhard Schulte, der 2018 verstorben ist, den Verein als Vorsitzender geleitet.

Über den guten Besuch der Versammlung freute sich Vorsitzender Ludger Lengers. Er und die Vorstandsmitglieder Christoph Bröker, Manfred Eppenhoff und Dieter Jürgens berichteten über die Maßnahmen des vergangenen Jahres, die über insgesamt vier Arbeitsgruppen organisiert worden sind. „Die aus dem Sponsoring- und Spendenaufkommen gewonnenen Mittel wurden für verschiedene Fördermaßnahmen im Junioren- und Senioren-Fußball, in der Leichtathletik sowie für die Ausstattung im Schiedsrichterwesen genutzt“, heißt es in einem Pressebericht des Fördervereins.

„Wir können mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden sein“, bilanzierte Kassenwart Dieter Jürgens. Die Unterstützungsmaßnahmen habe man aus den laufenden Einnahmen decken und sogar für 2019 eine kleine Rücklage bilden können.

Bei den anstehenden Neu-Wahlen bestätigten die Versammelten Ludger Lengers als Ersten Vorsitzender und Manfred Eppenhoff als Dritten Vorsitzenden. Für die neu in den Vorstand aufgenommene Position eines Beisitzers wurde Benedikt Vieth einstimmig gewählt. Den ausscheidenden Kassenprüfer Ralf Höckelmann folgt Frank Schaffhauser in das Prüfer-Duo nach.

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr sind erste Unterstützungsmaßnahmen mit den Fachschaften erörtert worden. In diesem Jahr sollen die Planungen für Sonderaktionen in 2020 anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Fördervereins vorangetrieben werden. Aus dem dafür bereits in 2018 gewählten Festausschuss berichtete Benedikt Vieth über den aktuellen Stand möglicher Aktivitäten.

In jedem Fall orientieren sich diese Aktionen an den allgemeinen Zielsetzungen des Fördervereins zur Unterstützung der Fußball-Junioren, Fußball und Leichtathletik. Auch die Sponsoren und Spender sollen in diesem Rahmen entsprechend gewürdigt werden. Im Herbst 2019 sollen die Planungen für 2020 in den wesentlichen Zügen abgeschlossen sein, kündigen die Verantwortlichen an.