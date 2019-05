Der Naturschutzbund und Bündnis 90/Die Grünen laden alle Interessierten dazu ein, naturnahe Gartengestaltung kennenzulernen. Diese Möglichkeit besteht am kommenden Sonntag (19. Mai) zwischen 11 und 18 Uhr. Unter dem Motto „NAtürlich BUnt und GRün“ laden die Veranstslter dann in den NABU-Garten ins Drostenkämpchen ein. Dieser befindet sich nahe der Turnhalle des Lernzentrums. Dort können die Besucher unter anderem erfahren, was sie tun können, damit Vögel im Garten Nistplätze finden und welche Stauden und Blumen man pflanzen beziehungsweise säen sollte, damit auch Wildbienen und andere Insekten einen reicht gedeckten Nahrungstisch finden.

Von Fachleuten können die Besucher Tipps zur Gartengestaltung bekommen. Zudem werden Imker über die Bienen berichten und ihr Hobby vorstellen. Zudem sollen am Sonntag unterschiedliche Nistkästen gezeigt werden.

„Neben vielen Landwirten, die inzwischen durch das Anlegen von Blühstreifen versuchen, den Rückgang der Insekten aufzuhalten, können auch viele Gartenbesitzer zum Erhalt der Natur beitragen. Im Gegensatz zu reinen Kies- oder Schotterbeeten finden Insekten und Vögel auf Flächen mit einheimischen Sträuchern, Stauden, und Blumen reichlich Nahrung und Nistmöglichkeiten“, geben die Gastgeber in ihrem Einladungsschreiben zu bedenken.

Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch Live-Musik. Zudem können Kinder am Glücksrad Preise gewinnen und Grundschulkinder stellen ihre selbst gemalten Naturbilder aus.