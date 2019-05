Erstmalig macht die Stadt Horstmar vom 30. Mai bis zum 19. Juni beim internationalen Wettbewerb „Stadtradeln“ mit. Diesen gibt es seit mittlerweile mehr als zehn Jahren. Für mehr Klimaschutz und als Werbung für den Radverkehr steigen Kommunalpolitiker und Bürger dabei auf den Drahtesel. Neben der Stadt Horstmar und dem Kreis sind Emsdetten, Hörstel, Ibbenbüren, Lotte, Metelen, Mettingen, Ochtrup, Neuenkirchen, Rheine, Saerbeck, Steinfurt, Westerkappeln und Wettringen dabei.

Mitmachen können, laut Mitteilung der Stadt, die Mitglieder der Räte sowie alle Einwohner und alle Personen, die in Horstmar arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Anmelden können sich Interessierte ab sofort unter www.stadtradeln.de/horstmar.

„Auch in Horstmar wollen wir die Einwohner dabei unterstützen, Spaß am und beim Fahrradfahren zu haben. Vor allem geht es uns aber auch darum, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, sagt Jochen Lindenbaum vom Fachbereich Zentrale Dienste. Bürgermeister Robert Wenking ergänzt, dass die Stadt durch die Teilnahme auf nachhaltige Mobilität aufmerksam machen möchte. „Die Fahrradnutzung – auch beziehungsweise gerade für kurze Strecken – soll keine Ausnahme mehr darstellen. Die dadurch zu erzielenden Kohlendioxid-Einsparungen sind enorm“, so Wenking.

Jeder kann ein „Stadtradeln“-Team gründen oder einem bereits bestehenden Team beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Teilnehmer so oft wie möglich das Fahrrad für private und berufliche Strecken nutzen.

Die geradelten Kilometer können online eingetragen werden. Bis zu sieben Tage nach Abschluss des Wettbewerbs kann die absolvierte Strecke noch nachträglich ergänzt werden. Noch einfacher geht es mit der „Stadtradeln“-App, die die gefahrenen Kilometer automatisch erfasse. Teilnehmer, die nicht über einen Internetzugang verfügen, können die Radkilometer auf einem Erfassungsbogen notieren und dem Koordinator mitteilen.

Weitere Informationen gibt es bei Jochen Lindenbaum unter der E-Mai-Adresse lindenbaum@horstmar.de, unter Telefon 79 27) oder auch unter www.stadtradeln.de.