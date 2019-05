Mit dem Besuch von Münsters Oberbürgermeister am Samstagmittag auf der Wallwiese bekommt das dortige Heerlager eine ganz besondere Note. Da Markus Lewe nicht am Festakt am Freitagabend teilnehmen konnte, gibt es den inoffiziellen Extra-Termin am Samstagmittag, der sich als wahrer Glücksfall erweist. So erleben die Besucher einen gut gelaunten Gast, der sich locker unter die Ritter und Gaukler mischt, mit den Bürgern plaudert und die Kunst des Bierzapfens – natürlich gibt es Rolinck – beherrscht.

Bevor das Bier getrunken werden kann, gilt es allerdings noch, einen Blick in die Geschichte zu werfen. Schließlich ist es die Historie, die Münster und Horstmar und Münster besonders miteinander verbindet. So verdanke man den Ausbau der Siedlung zur befestigten Stadt den Fürstbischöfen von Münster und die Stadtrechte Fürstbischof Gerhard, erinnert Bürgermeister Robert Wenking. Aber auch heute profitiere die Burgmannsstadt von der Provinzhauptstadt. Weil diese aus allen Nähten platzt, bringe es Bauwillige dazu, Grundstücke in Horstmar zu kaufen. Die Schnellbuslinie S 70 fördere zudem den Besuch beider Seiten.

„Horstmar ist ein Ort, an dem die Welt noch in Ordnung ist“, meint Bürgermeister Lewe, der der benachbarten „Stadtfamilie“ im Namen aller Münsteraner gratuliert. Es sei wichtig, dass man Feste feiere, um den Zusammenhalt zu spüren und weiter zu stärken.

Nach dem Anstoßen wird es dann doch noch offiziell und Lewe trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. „Welch eine großartige Bürgerschaft“, schwärmt er dort. Ein Kompliment, was den Bürgern gefallen dürfte. Die lassen sich von den rund 100 Darstellern des Heerlager in vergangene Zeiten versetzen und können live erleben, wie die Menschen früher gelebt und gearbeitet haben. Zudem gibt es am Samstag und Sonntag spannende Schaukämpfe, Gaukler und Zauberer und für den Nachwuchs eine Märchenburg. Auf der Eventbühne präsentieren sich Horstmarer Vereine und nachmittags entführt Stadtführer Heinz Herdt Interessierte in Horstmars Vergangenheit. Zur Krönung des Abends spielt das Dülmer Irish-Folk-Duo „Glengar“, das begesitert.