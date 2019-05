Zur Wahl standen unterschiedliche Titel aus den Bereichen Roman, Sachbuch und Comic, die Cornelia Eissing von der Bücherei Steinfurt ausgesucht hatte. Diese mussten dann anhand des Titels, des Covers, des ersten Satzes und des Inhalts bewertet werden.

Die Achtklässler vergaben jeweils Punkte für die entsprechenden Kategorien und wählten dadurch in jeder Runde einen Titel ab, bis sie in jeder Kategorie ein Gewinnerbuch übrig behielten. Das Lieblingsbuch der Schüler war dies freilich nicht. Schnell merkten die Jugendlichen, dass sie sich zum Beispiel von einem bunten Cover hatten blenden lassen und frühzeitig Titel aus dem Rennen geworfen hatten, die sich am Ende inhaltlich als besonders reizvoll zeigten. Sie erfuhren auf diese Weise, von welchen Kriterien sie sich leiten lassen, aber auch ein wenig, wie Marketing funktioniert.

Im Anschluss an das Casting durften die Mädchen und Jungen aus der 8 d sich dann selber noch einmal ausprobieren und sich schreibend mit einem Titel ihrer Wahl beschäftigen, sich aber auch mit Hilfe der neuen Tablets aus der Bücherei selbst als Cover-Designer versuchen. Die Klasse und ihre Lehrerin Lisa Heuing freuten sich am Ende über die willkommene Abwechslung im Deutschunterricht, gingen aber auch – ganz nebenbei – mit etlichen Literaturtipps nach Hause.