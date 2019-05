Josef Wiefhoff hat Zeit seines Lebens im Dorf gelebt und bis auf einen kurzen Zwischenaufenthalt in Burgsteinfurt bei der Firma Tebbe/Palstring gearbeitet. Der Senior, der mit drei Geschwistern aufwuchs, schwärmt noch heute von seinem Beruf als Tischler. Das entsprechende Talent dazu wurde ihm bereits in die Wiege gelegt, denn auch sein Vater übte diesen Beruf aus. Bei ihm machte der Jubilar auch die Lehre. Vor 66 Jahren bestand er die Meisterprüfung. Der diamantene Meisterbrief schmückt die Wand seines Wohnzimmers.

Zu seinen Arbeiten gehört auch der Flügelaltar in der Kirche von Ss. Petronilla in Wettringen. Sein handwerkliches Können schätzte auch die heimische Bildhauerin Büscher-Eilert, für die er sehr viel gearbeitet hat. Seine maßstabsgetreuen Nachbildungen der Alster Friedenskapelle findet man in seiner Wohnung, aber auch im Müllerkotten des Mühlen- und Heimatvereines an Wennings Mühle.

1960 heiratete Josef Wiehoff seine Frau Veronika. Beide hatten sich auf der Hochzeit des Gastwirtes Engelbert und Ida Vissing kennengelernt. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, drei Enkelkinder sind hinzugekommen.

Der Jubilar ist Mitglied im Schützenverein Leer-Dorf und war vor 40 Jahren Regent. Zudem gehört der Jubilar zu den Gründern des Kolpingsfamilie.