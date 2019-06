Einblicke in private Gärten möglich

Horstmar -

Einen Einblick in ihre Gärten ermöglichen zahlreiche Burgmannstädter interessierten Bürgern am morgigen Sonntag im Rahmen der Aktion „Tag der offenen Gärten“. Diese haben der Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“ und der örtlicher Heimatverein organisiert. In einer Tour, die im Generationen- und Familienpark am St.-Gertrudis-Haus beginnt, können Interessierte die verschiedenen Grünanlagen, aufsuchen.