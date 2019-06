Schüler erkunden die Bücherei

Zuerst führte Cornelia Eissing, stellvertretende Leiterin der Bücherei, die Fünftklässler in die Geheimnisse von Medien, OPAC und Ausleihfristen ein. Die 5 e staunte nicht schlecht, als klar wurde, dass der Bestand nicht nur Bücher, sondern auch Comics, Filme und Gesellschafts-, ja sogar Konsolenspiele umfasst.

Die Zeit, um anschließend noch in eigener Sache zu recherchieren, war dann sogar fast zu kurz. Und so gingen viele Schüler an diesem Vormittag mit zahlreichen Büchern wieder nach Hause und hatten damit ihren frisch erworbenen Leseausweis bereits eingeweiht. Viele wollen auf jeden Fall wiederkommen – und dann auch noch ihre Geschwister mitbringen.