Die nächsten zwei Tage geht es rund auf dem Schützenfest für Grenzgänger. Auf der Kreisgrenze von Coesfeld, Steinfurt und Borken feiert der Schützenverein Schagern-Rockel aus dem Dreiländereck am heutigen Donnerstag (20. Juni) und Freitag (21. Juni) sein Schützenfest. Für das amtierende Königspaar Patrick Stippel und Julia Gausling gilt es dann, die Nachfolge auf dem Schützenthron zu ermitteln.

Doch vor dem Feiern kommt die Arbeit. Nachdem man in der vergangenen Woche auf dem Hof der Familie Schulze Pröbsting den „Toog“ gerichtet hat, holten die Schützen der Bauerschaften Rockel, Schagern und Tinge am Dienstag das Grün aus den Wäldern, das am Mittwochabend von den Schützen am Zelt und Festplatz angebracht wurde. Heute tritt die Schützenkompanie um 13.30 Uhr am Festzelt auf dem Hof Schulze Pröbsting an. Von dort erfolgt der Abmarsch zum Hof Jessing zum Abholen der amtierenden Majestäten und anschließend der Marsch zur Vogelstange unter Begleitung des Horstmarer Kolpingspielmannzuges.

Nach Ermittlung des neuen Schützenkönigs marschiert die Schützenkompanie um 17.30 Uhr zurück zum Festzelt. Um 20 Uhr beginnt die Polonaise mit Proklamation des neuen Königspaares. Anschließend folgt der Königsball auf dem Hof Schulze Pröbsting.

Am Freitag treffen sich die Schützenbrüder um 14 Uhr im Festzelt. Von dort erfolgt der Abmarsch zum Sternschießen an der Vogelstange. Um 15 Uhr treffen sich die Frauen zum Kaffee. Um 20 Uhr beginnt die Polonaise mit anschließendem Festball.

An beiden Schützenfesttagen spielt die Band „Patchwork“. Der Eintritt ist frei.

Nach getaner Arbeit an den Bierständen und auf dem Zelt der vorangegangenen Tage, treffen sich die Schützen am Samstag (22. Juni) um 11 Uhr zum Aufräumen an der Vogelstange und im Festzelt. Im Anschluss lässt man das Schützenfest mit dem vereinsinternen Frühschoppen ausklingen.