Im Fach Erdkunde stand für die Fünftklässler des Gymnasiums Arnoldinum das Thema „Versorgung durch die Landwirtschaft“ auf dem Stundenplan. Unmittelbar vor den Sommerferien unternahmen sie deshalb eine Exkursion zum Hof Tiemann in Horstmar. Die Schüler wollten sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb über die Themen informieren, die sie im Unterricht bislang in der Theorie behandelt hatten.

Der Hofbesitzer führte die beiden Klassen über seinen Hof und berichtete über die Struktur seines Betriebes. Die Schüler erfuhren hautnah, wie Bullen aufgezogen werden und welche Bedeutung die Politik für die Arbeit der Landwirte hat. Sie stellt manchmal große Anforderungen, die in den Betrieben umgesetzt werden müssen, schreibt die Schule im Pressetext. Außerdem erlebten die Schüler die Auswirkungen der Dürre vom vergangenen Jahr und der geringen Niederschläge in diesem Jahr für den Ackerbau. Dabei wurden ihnen die Schwierigkeiten deutlich, mit denen sich ein Familienbetrieb auseinander setzen muss.

Wofür wird der Mais genutzt und wofür kann er vielleicht in Zukunft noch besser genutzt werden? Wie teuer ist ein Bullenkalb in etwa im Einkauf und für welchen Preis muss es verkauft werden, damit es sich rechnet? Wie viel Futter frisst ein Bulle am Tag? Das waren einige weitere Fragen, die an diesem Vormittag gestellt und besprochen wurden, schreibt die Schule. Ein gemeinsames Picknick der Fünftklässler rundete die Exkursion ab.