Gute alte Zeit in Erinnerung gerufen

Eine Besonderheit war die Fahrt mit dem Cabrio-Bulli des Schützenvereines Alst. Mit diesem Auto werden üblicherweise die Ehrenmitglieder der Alster Schützen gefahren. Im vollen Schützenornat luden jetzt Ehrenvorsitzender Heinz Greive und Ehrenoberst Hubert Hünteler zur Rundfahrt in die nähere Umgebung ein. Das ließen sich die Schwestern nicht zweimal sagen; es bildeten sich sogar Warteschlangen.

Entsprechend dem Motto entdeckte man immer wieder ein paar Elemente von früher. Deutlich wurde dies bei Führungen von Schwester Lucina – sie trug stilgerecht eine alte Ordenstracht – durch das von ihr geführte Museum. Sie hatte beim Umbau des Hauses vieles vor dem Container bewahrt. Zudem haben Geschenke aus der Bevölkerung das Museum erweitert.

Auch an Kinder war gedacht. Sie konnten sich auf einer Hüpfburg austoben. Es gab auch ein Rätselheft mit vielen Fragen rund um das Haus Loreto, die es zu beantworten galt. Wer aufgepasst hatte, konnte am Ende alle Fragen beantworten und einen der ausgeloben Preise gewinnen.

Aus Burgsteinfurt war Charly Voss zu Besuch gekommen und unterhielt die Gäste mit einer unterhaltsame Lesung von „Max und Moritz“.

Ein Höhepunkt war die Aufführung der Ordensschwestern selbst. Geboten wurden lustige Sketche. Zudem wurden Lieder gesungen und kleine Tänze aufgeführt. Kreiert wurde von ihnen der „Loreto-Walzer“, eine Sitztanzaufführung der „Dienstagsgruppe“.

Mit einem gemeinsamen Dankgebet an der Mariengrotte endete das Sommerfest im Haus Loreto. Alle zeigten sich zufrieden und das Fest soll auf jeden Fall im kommenden Jahr wieder stattfinden, so die einhellige Meinung der Verantwortlichen. „Unsere umfangreichen Vorbereitungen, an denen viele beteiligt waren, haben sich gelohnt“, stellte auch Britta Höing, Leiterin der Sozialen Dienste im Haus Loreto, zufrieden fest.