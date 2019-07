Ein toller Erfolg war ein Tischtennis-Schnupperkursus, den das Familienzentrum Triangel und der SV Westfalia Leer organisiert hatten. Sechs Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren haben dabei erste Tischtennisluft geschnuppert. An sechs Tagen hieß es jeden Mittwochnachmittag: „Schläger und Bälle raus und los geht es“. Geleitet vom Tischtennistrainer Christopher Ligocki und unterstützt von Tischtennisspielerin Stefanie Haarmann näherte sich der Nachwuchs auf dem Bewegungsparcours und mit kleinen Übungen langsam dem kleinen Tischtennisball an. Über Aufwärmspiele, Balancierübungen mit dem Ball und ein bisschen Theorie ging es dann an die Tische. Gespannt wurden Schlägerhaltung, erste Aufschläge und teilweise schon Topspin und Schnitt geübt. Technisch hochwertig kam mit einem Ballroboter noch ein zusätzlicher Helfer hinzu.

Mit viel Spaß und Motivation konnten jede Woche nach vollendeten Aufgaben neue Häkchen im „Teilnehmerpass“ gemacht werden. Der Abschluss war für alle von Erfolg gekrönt und jedes Kind bekam einen kleinen Schlüsselanhänger in Tischtennisform als Zeichen der Anerkennung. Ein gemeinsames Foto rundete den erfolgreichen Schnupperkursus schließlich ab.

Das Familienzentrum Triangel plant bereits einen weiteren Schnupperkursus für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren.

Anmeldungen dazu können in der Kindergarten Ss. Cosmas und Damian unter Telefon 0 25 51/32 40 in Leer erfolgen.

Ansprechpartner sind Christopher Ligocki oder Heike Westermann.