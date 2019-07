Stadt wird zur Kunstmeile

Die Burgmannstadt inklusive des Ortsteils Leer wurde am Sonntag zur Kunstmeile. In einer Neuauflage präsentierte der Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“ die „Open Horstmar Art“ (OHA) 2019 mit 13 verschiedenen Künstlern. Geschäftsführer Hubertus Brunstering zeigte in der Geschäftsstelle eigene Bilder, verteilte aber auch zahlreiche Stadtpläne. Ein Beleg dafür, dass viele Auswärtige die Veranstaltung besuchten. Örtliche Galerien stellten ebenso aus wie heimische Künstler und Gastkünstler.

Schwerpunkte lagen im Stadtpark und im Generationenpark. Zu erleben gab es eine reiche Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen von Bildern und Skulpturen, auch Lyrik war dabei. Die vielseitige Kunstmeile wurde überwiegend positiv aufgenommen. Dem einen oder anderen waren die Ausstellungsorte zu weit gestreut, für den Generationenpark hätte man sich ein größeres Angebot gewünscht, Platz genug hätte es gegeben. Auch ein Getränke- oder Imbissstand wären an den öffentlichen Plätzen begrüßt worden.

„Wir entwickeln die Open Horstmar Art auf jeden Fall weiter“, versprach Brunstering, „denn sicher ist noch Luft nach oben“. Mehr Aussteller-Bewerbungen hätte der Geschäftsführer sich schon jetzt gewünscht, dann hätte er das Angebot aufstocken und beispielsweise den Generationenpark noch reichhaltiger bestücken können.

Hobbymalerin Claudia Drzisga aus Steinfurt zeigte im Generationenpark zum Teil großformatige, Bilder. Auf ihnen waren ein riesiger Hummer, Herzen, Blumen oder auch Stillleben zu sehen. „Ich habe gern Farbe im Haus“, so die Künstlerin, was ihre farbenfrohen Werke erklärt. Sie dekoriert die eignen vier Wände gern mit Selbstgemaltem. „Das Malen habe ich mir überwiegend autodidaktisch beigebracht“, sagt sie, doch Profis hätten ihr auch schon mal besondere „Kniffe“ gezeigt.

Herbert Brinkhaus aus Borghorst ist bereits seit 40 Jahren künstlerisch aktiv und dabei malerisch sowie bildhauerisch unterwegs. Zum Teil orientiert er sich bei seinen Skulpturen an dem berühmten 1966 verstorbenen Bildhauer, Maler und Grafiker der Moderne, Alberto Giacometti aus der Schweiz. Dessen Werke faszinieren ihn. „Eine lebensgroße Skulptur geschaffen von Giacometti wurde vor einiger Zeit für 140 Millionen Dollar verkauft“, beschreibt Brinkhaus die Popularität des Schweizers.

Der Borghorster selbst bringt ebenfalls gern viel Kreativität in seine Werke ein. Witzig-skurril ist eine kleine Skulptur mit dem Titel „Fluch der Karibik“. Wer ein bisschen Fantasie investiert, erkennt durchaus die farbenprächtige Gestalt eines Piraten. Der Fundus an selbstgestalteter Kunst ist immens. Wer sein Album durchblätterte, stieß unter anderem auf ein Gemälde des Borghorster Heimathauses auf einem Schwanenei.

Hobbykünstlerin Yildiz Erenkara-Lühring zeigte in der Galerie an der Bahnhofstraße zahlreiche ihrer Bilder und Skulpturen. Sie setzt auf Inspiration und Fantasie, wobei sie unterschiedlichste Materialien verwendet und durch ihre Schöpfungen recycelt. Da entsteht aus den Innereien eines alten Computers schon mal eine Collage, die einer kleinen Stadt mit Schule und anderen Gebäuden ähnelt. Ihre Welt ist bunt und individuell, sie bietet für den Betrachter immer wieder Überraschungen. Insgesamt war die Neuauflage der OHA gelungen, selbst bei den tropischen Temperaturen machten sich viele Kunstinteressierte auf den Weg.