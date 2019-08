Kinder erforschen die heimische Natur

Horstmar -

Gleich an zwei verschiedenen Tagen bot der Heimatverein seine „Entdeckungsreise in die heimische Natur“ an, die schon seit Jahren zum festen Bestandteil des städtischen Ferienprogramms gehört. An beiden Aktionen beteiligten sich rund 20 Kinder. Zunächst ging es zu den drei Teichen, die auch in diesem Jahr wieder völlig ausgetrocknet sind. Dort hielten die Mädchen und Jungen nach Insekten und sonstigen Kleinlebewesen Ausschau. Dabei fanden sie vor allem Bienen, aber auch Hummeln und Blattwanzen. Die Kinder stießen sogar auf eine Hornisse und unter einem Stein im letzten Schlamm noch auf einen Molch.